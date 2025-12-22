Salehi: Das Schahname kann der Kern der kulturellen Zusammenarbeit zwischen Iran und Tadschikistan sein

Laut der Nachrichtenagentur ABNA traf Dawlat Safarzoda, der stellvertretende Kulturminister der Republik Tadschikistan, am Rande eines Treffens mit iranischen Kulturschaffenden mit Seyyed Abbas Salehi zusammen. Mohsen Javadi, stellvertretender Minister für kulturelle Angelegenheiten, nahm ebenfalls an diesem Treffen teil.

Salehi verwies auf das breite Spektrum der Zusammenarbeit und sagte: „In Bereichen wie Verlagswesen, Kino, Theater und Musik verfügt das Ministerium über vielfältige Erfahrungen, die aufgrund der tiefen kulturellen Gemeinsamkeiten zwischen Iran und Tadschikistan gemeinsam genutzt und übertragen werden können.“