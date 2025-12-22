  1. Home
Salehi: Das Schahname kann der Kern der kulturellen Zusammenarbeit zwischen Iran und Tadschikistan sein

22 Dezember 2025 - 14:20
News ID: 1764737
Source: ABNA
Der Minister für Kultur und islamische Führung erklärte: „Das Schahname kann als gemeinsame Identitätswurzel das Zentrum für eine kohärente und langfristige Kulturplanung zwischen den beiden Ländern bilden.“

Laut der Nachrichtenagentur ABNA traf Dawlat Safarzoda, der stellvertretende Kulturminister der Republik Tadschikistan, am Rande eines Treffens mit iranischen Kulturschaffenden mit Seyyed Abbas Salehi zusammen. Mohsen Javadi, stellvertretender Minister für kulturelle Angelegenheiten, nahm ebenfalls an diesem Treffen teil.

Salehi verwies auf das breite Spektrum der Zusammenarbeit und sagte: „In Bereichen wie Verlagswesen, Kino, Theater und Musik verfügt das Ministerium über vielfältige Erfahrungen, die aufgrund der tiefen kulturellen Gemeinsamkeiten zwischen Iran und Tadschikistan gemeinsam genutzt und übertragen werden können.“

