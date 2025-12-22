Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Today und die deutsche Zeitung „Die Welt“ haben Hacker, die für europäische Behörden arbeiten, berichtet, dass westliche Länder heimlich Cyberangriffe gegen russische Infrastrukturen vorbereiten.

Die Zeitung fügt hinzu, dass sich westliche Regierungen nicht mehr nur auf die Cyberabwehr konzentrieren, sondern zu offensiven Aktivitäten übergegangen sind. Dazu gehört das Eindringen in Computer in Russland und die geheime Installation von Schadsoftware (Malware).

Die Welt verweist auf Manöver im NATO-Zentrum für Cybersicherheit in Estland und erklärt, dass NATO-Soldaten für groß angelegte Operationen im digitalen Raum ausgebildet werden, wobei unter anderem Energieversorgungssysteme zu den Zielen gehören.