USA: Bilaterale Beziehungen stehen nicht auf der Tagesordnung der Gespräche zwischen Moskau und Washington

Laut der Nachrichtenagentur ABNA teilte die US-Botschaft in Moskau der russischen Zeitung Iswestija mit, dass derzeit kein neues Treffen zwischen Russland und den USA geplant sei, um Fragen der bilateralen Beziehungen zu behandeln. Die Botschaft erklärte: „Momentan stehen keine Verhandlungen im Rahmen der bilateralen Beziehungen auf der Tagesordnung.“

Dennoch erklärten US-Diplomaten gegenüber Iswestija, dass Washington den bilateralen Dialog als konstruktive Plattform zur Verbesserung der Arbeit der diplomatischen Vertretungen beider Länder betrachte. Gespräche zur Normalisierung der Arbeitsbedingungen der Botschaften fanden bereits am 27. Februar und 10. April in Istanbul statt.