  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Westasien & Nahost

Irakischer Experte: Die USA können die Haschd-al-Schaabi-Kräfte nicht auflösen

22 Dezember 2025 - 14:23
News ID: 1764744
Source: ABNA
Irakischer Experte: Die USA können die Haschd-al-Schaabi-Kräfte nicht auflösen

Ein irakischer Politikexperte kritisierte die Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten des Landes, insbesondere die Versuche, die Haschd-al-Schaabi-Kräfte (Volksmobilisierungseinheiten) aufzulösen.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maalouma betonte der Experte Mohammad al-Dari, dass die USA nicht in der Lage seien, die Haschd-al-Schaabi aufzulösen, da diese Kräfte ein offizieller Teil der militärischen und sicherheitspolitischen Institutionen des Irak seien.

Er fügte hinzu: „Die Einmischung der USA in den Prozess der internen Gesetzgebung des Irak ist beschämend und inakzeptabel. Diese Maßnahmen schaden dem Ansehen der irakischen Sicherheitsbehörden, und man kann dazu nicht schweigen.“

Your Comment

You are replying to: .
captcha