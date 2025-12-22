Irakischer Experte: Die USA können die Haschd-al-Schaabi-Kräfte nicht auflösen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maalouma betonte der Experte Mohammad al-Dari, dass die USA nicht in der Lage seien, die Haschd-al-Schaabi aufzulösen, da diese Kräfte ein offizieller Teil der militärischen und sicherheitspolitischen Institutionen des Irak seien.
Er fügte hinzu: „Die Einmischung der USA in den Prozess der internen Gesetzgebung des Irak ist beschämend und inakzeptabel. Diese Maßnahmen schaden dem Ansehen der irakischen Sicherheitsbehörden, und man kann dazu nicht schweigen.“
Your Comment