Irakischer Experte: Die USA können die Haschd-al-Schaabi-Kräfte nicht auflösen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maalouma betonte der Experte Mohammad al-Dari, dass die USA nicht in der Lage seien, die Haschd-al-Schaabi aufzulösen, da diese Kräfte ein offizieller Teil der militärischen und sicherheitspolitischen Institutionen des Irak seien.

Er fügte hinzu: „Die Einmischung der USA in den Prozess der internen Gesetzgebung des Irak ist beschämend und inakzeptabel. Diese Maßnahmen schaden dem Ansehen der irakischen Sicherheitsbehörden, und man kann dazu nicht schweigen.“