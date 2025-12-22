Venezolanische Beamtin: Öl-Tanker mit venezolanischem Öl auf dem Weg in die USA

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf TASS erklärte Delcy Rodríguez, Vizepräsidentin und Erdölministerin Venezuelas, dass ein Tanker der US-Firma „Chevron“ mit einer Ladung venezolanischen Öls in die USA unterwegs sei. In ihrem Telegram-Kanal schrieb sie: „Ein Schiff der US-Firma Chevron hat unser Land mit einer Ladung venezolanischen Öls im Rahmen der Verpflichtungen unserer Ölindustrie in Richtung USA verlassen.“

Rodríguez betonte, dass Venezuela stets nationale und internationale Gesetze respektiert habe und diesen Weg fortsetzen werde. Dies folgt auf Drohungen von US-Präsident Donald Trump, sanktionierte Tanker abzufangen, sowie Berichte über die Beschlagnahmung der Schiffe „Centauris“ und „Bella 1“.