Erneuter Selbstmord eines zionistischen Soldaten in einer Armeekaserne

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Nashra berichtete die zionistische Zeitung Haaretz, dass sich ein israelischer Soldat auf einem Militärstützpunkt im Norden der besetzten Gebiete erschossen hat. Dieser Vorfall erhöht die Zahl der israelischen Soldaten, die seit Beginn des Völkermords in Gaza Selbstmord begangen haben, auf 61.

Haaretz berichtete, dass der Soldat nach dem Schuss schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wurde und dort verstarb. Zuvor hatte die israelische Armee in einer Erklärung bestätigt, dass die Militärpolizei Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet habe. Ein offizieller Bericht des Forschungszentrums des israelischen Parlaments vom 28. Oktober enthüllte zudem, dass seit Beginn des Jahres 2024 insgesamt 279 zionistische Soldaten Selbstmordversuche unternommen haben.