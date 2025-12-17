Regierungssprecherin Chinas: USA müssen am Ein-China-Prinzip festhalten

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Global Times betonte Zhu Fenglian als Reaktion auf die neue nationale Sicherheitsstrategie der USA, dass die amerikanische Seite an den Bestimmungen der drei gemeinsamen Kommuniqués festhalten müsse. Sie forderte Washington auf, in Taiwan-Fragen vorsichtiger vorzugehen und nicht zuzulassen, dass eine separatistische Minderheit die USA und China in eine Konfrontation zieht. Zhu fügte hinzu: „Es gibt nur ein China auf der Welt, und eine Unabhängigkeit Taiwans ist unvereinbar mit dem Frieden in der Taiwanstraße.“