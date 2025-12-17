Geständnis aus dem Weißen Haus: Ziel der Angriffe auf Boote ist der Sturz der venezolanischen Regierung

Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte Susie Wiles, Stabschefin des Weißen Hauses, in einem Interview mit dem Magazin Vanity Fair: „Die US-Militärangriffe auf Boote in Lateinamerika, die des Drogenschmuggels verdächtigt werden, dienen in Wirklichkeit dem Ziel, den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro zu stürzen.“ Sie fügte hinzu, dass Donald Trump die Angriffe fortsetzen will, bis Maduro aufgibt.

Der US-Präsident gab am Dienstag bekannt, dass das Weiße Haus das herrschende System in Venezuela als „ausländische Terrororganisation“ eingestuft hat und eine vollständige Blockade gegen das Land verhängen wird. Alle sanktionierten Tanker, die Venezuela anlaufen oder verlassen, werden blockiert.