Trump: „Ich werde immer ein Freund und Held der Juden bleiben“

Laut The Times of Israel sagte Trump bei einer Hanukka-Feier im Weißen Haus, dass der Kongress antisemitisch werde, weil die jüdische Lobby nicht mehr die stärkste Kraft in Washington sei. Er griff dabei insbesondere progressive Demokraten an. Trump erinnerte sich: „Mein Vater sagte immer, die israelische Lobby sei die mächtigste, aber das ist heute nicht mehr der Fall.“

Während der Zeremonie nannte der Moderator Mark Levin Trump den „ersten jüdischen Präsidenten Amerikas“. Die Großspenderin Miriam Adelson erwähnte zudem, dass laut dem Juristen Alan Dershowitz eine dritte Amtszeit Trumps rechtlich möglich sein könnte.