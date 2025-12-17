  1. Home
Trump: „Ich werde immer ein Freund und Held der Juden bleiben“

17 Dezember 2025 - 13:16
News ID: 1762878
Source: ABNA
Donald Trump bezeichnete den US-Kongress als antisemitisch und sagte: „Ich werde für immer der Freund und Champion des jüdischen Volkes bleiben.“

Laut The Times of Israel sagte Trump bei einer Hanukka-Feier im Weißen Haus, dass der Kongress antisemitisch werde, weil die jüdische Lobby nicht mehr die stärkste Kraft in Washington sei. Er griff dabei insbesondere progressive Demokraten an. Trump erinnerte sich: „Mein Vater sagte immer, die israelische Lobby sei die mächtigste, aber das ist heute nicht mehr der Fall.“

Während der Zeremonie nannte der Moderator Mark Levin Trump den „ersten jüdischen Präsidenten Amerikas“. Die Großspenderin Miriam Adelson erwähnte zudem, dass laut dem Juristen Alan Dershowitz eine dritte Amtszeit Trumps rechtlich möglich sein könnte.

