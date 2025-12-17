  1. Home
Israelische Aktivitäten im Jemen durch emiratische Söldner

17 Dezember 2025 - 13:16
News ID: 1762877
Source: ABNA
Ein jemenitischer politischer Aktivist hat vor den Aktivitäten des zionistischen Regimes im Jemen gewarnt, die über dessen emiratischen Arm zur Verfolgung eigener Interessen durchgeführt werden.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maalouma erklärte Aref Muthanna al-Amiri, ein politischer Aktivist im Südjemen, dass die aktuellen Entwicklungen Teil eines regionalen Projekts zur Neuordnung ausländischer Einflusssphären seien. Er betonte, dass die Präsenz der VAE im Jemen nicht getrennt von israelischen Plänen betrachtet werden könne. Israel unterstütze den Südlichen Übergangsrat (STC) – Söldner der VAE –, um den Jemen zu schwächen.

Al-Amiri fügte hinzu, dass das Scheitern der VAE dazu geführt habe, dass die USA und Israel intervenierten, um neue Bedingungen zu erzwingen. In den letzten Tagen kam es im Osten und Süden des Jemen zu Kämpfen zwischen saudischen und emiratischen Söldnern. Während Riad in der Provinz al-Mahra Truppen gegen emiratische Kräfte mobilisiert, haben diese die Zusammenarbeit mit den von Riad unterstützten Akteuren eingestellt.

