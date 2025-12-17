Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maalouma erklärte Aref Muthanna al-Amiri, ein politischer Aktivist im Südjemen, dass die aktuellen Entwicklungen Teil eines regionalen Projekts zur Neuordnung ausländischer Einflusssphären seien. Er betonte, dass die Präsenz der VAE im Jemen nicht getrennt von israelischen Plänen betrachtet werden könne. Israel unterstütze den Südlichen Übergangsrat (STC) – Söldner der VAE –, um den Jemen zu schwächen.

Al-Amiri fügte hinzu, dass das Scheitern der VAE dazu geführt habe, dass die USA und Israel intervenierten, um neue Bedingungen zu erzwingen. In den letzten Tagen kam es im Osten und Süden des Jemen zu Kämpfen zwischen saudischen und emiratischen Söldnern. Während Riad in der Provinz al-Mahra Truppen gegen emiratische Kräfte mobilisiert, haben diese die Zusammenarbeit mit den von Riad unterstützten Akteuren eingestellt.