Araghchi: Die USA führen die Welt in Richtung Gesetzlosigkeit und des Gesetzes des Dschungels

17 Dezember 2025 - 13:14
News ID: 1762871
Source: ABNA
Der iranische Außenminister Seyed Abbas Araghchi erklärte bei einem Treffen mit Studenten der MGIMO-Universität in Russland: „Die eigentliche Bedrohung ist, dass die USA die Welt in Richtung Gesetzlosigkeit, Unordnung und des Gesetzes des Dschungels treiben, was die Welt gefährlicher machen wird.“

Er betonte, dass die Beziehungen zwischen Iran und Russland historisch und umfassend seien und beide Länder eine gemeinsame Haltung gegen die Hegemonialpolitik der USA einnehmen. Araghchi kritisierte, dass nach fast 80 Jahren Bemühungen um eine völkerrechtliche Ordnung nun Macht an die Stelle von Gesetzen tritt.

In Bezug auf die Verhandlungen mit den USA (Witkoff) stellte er klar, dass der Iran durch Widerstand und Stärke die US-Forderung innerhalb von 12 Tagen von einer „bedingungslosen Kapitulation“ zu einem „bedingungslosen Waffenstillstand“ gezwungen habe. Er schloss mit den Worten, dass Länder angesichts der imperialen Politik keine andere Wahl haben, als militärisch und politisch stärker zu werden.

