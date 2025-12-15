Laut der Nachrichtenagentur Abna analysierte Abdul Bari Atwan, ein Analyst für strategische Fragen der Region, in einem Artikel in der Zeitung Rai al-Youm die Dimensionen des Angriffs auf Juden in der australischen Stadt Sydney. Er schrieb, dass der blutige Angriff, der während der jüdischen Chanukka-Feierlichkeiten an einem Ort stattfand, an dem mehr als zweitausend Menschen anwesend waren, und der zum Tod von 12 Menschen und zur Verletzung weiterer führte, möglicherweise eine geplante Aktion des zionistischen Regimes sei, um eine neue Strategie voranzutreiben, die darauf abzielt, das „Opfer“-Image dieses Regimes zu stärken und den Ansatz des „Kampfes gegen Antisemitismus“ in der Welt wiederzubeleben, der dank des Völkermords im Gazastreifen völlig zunichte gemacht wurde.

Er fügt hinzu, dass der größte Gegner des Antisemitismus-Prozesses die zionistische Bewegung ist, und Benjamin Netanjahu, der Premierminister des zionistischen Regimes, das prominenteste Symbol dafür ist, dessen Hände mit dem Blut von über 70.000 palästinensischen Zivilisten, darunter 40.000 Kinder, befleckt sind, der zweieinhalb Millionen Palästinenser nach der Zerstörung von über 95 Prozent ihrer Häuser vertrieben hat und viele von ihnen dem Hungertod aussetzt, indem er Hilfslieferungen unterbricht und Lebensmittelverteilungszentren in Hinterhalte für ihre Hinrichtung verwandelt hat.

Netanjahu enthüllte seine mögliche verdächtige Rolle bei diesem Angriff, als er den Premierminister Australiens und seine Regierung beschuldigte, den Antisemitismus zu schüren, den Prozess der Anerkennung des Staates Palästina voranzutreiben und die Zwei-Staaten-Lösung zu unterstützen, und ihn für den Angriff verantwortlich machte. Er vergaß, dass seine Armee in weniger als 5 Minuten über 500 Patienten, Verwundete, Ärzte, Krankenschwestern und Frühgeborene im Al-Maamadani-Krankenhaus im Gazastreifen getötet hat und in zahlreichen Fällen über 5000 Libanesen in wenigen Minuten beim Pager-Verbrechen oder dem Angriff auf Dahiyeh in Beirut, Bekaa und Südlibanon ermordet hat.

Atwan betonte, dass die zionistische Bewegung bereits in früheren Jahrzehnten mit dem Nazismus bei der Tötung von Juden zusammenarbeitete und Kinos und jüdische Viertel in Ägypten und im Irak in die Luft jagte, um sie einzuschüchtern und zur Auswanderung ins besetzte Palästina zu zwingen. Deshalb sollten wir uns nicht über ihre mögliche Rolle bei der Durchführung der Angriffsoperation auf die jüdische Feier in Sydney oder anderen westlichen Hauptstädten wundern, um Muslime zu beschuldigen.

Er fuhr fort, dass der tödlichste Schlag gegen das rassistische zionistische Projekt von den derzeitigen Führern des zionistischen Regimes selbst ausgeführt wurde, und die überwältigende Mehrheit der Welt von der falschen Werbung und Propaganda der Zionisten befreit wurde und sich zur Unterstützung der Opfer der Massaker und des Völkermords des zionistischen Regimes im Gazastreifen erhob. Sogar Millionen von Anhängern des Judentums haben ihre Abscheu vor dem zionistischen Projekt und seinen Massakern erklärt und gesagt, dass dieses Projekt zu einer existenziellen Bedrohung und Gefahr für sie geworden ist und ihr friedliches Zusammenleben in den Gesellschaften, in denen sie leben, gefährdet hat.