Warnung vor dem Plan Tel Avivs und einiger Regionalstaaten zur Teilung Syriens

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Maalouma betonte der syrische Analyst Mohammad Totanji, dass die Türkei, das zionistische Regime und einige arabische Golfstaaten die Teilung Syriens anstreben, indem sie verdächtige Pläne unterstützen, die gegen die Einheit des Landes gerichtet sind.

Er fügte hinzu: Die gegen Syrien geschmiedeten Pläne zielen auf die nationale Einheit und die Regierungsinstitutionen ab.

Totanji erklärte: Die ausländischen Interventionen erfolgen mit dem Ziel, neue Gleichungen im Interesse der genannten Parteien und gegen die Interessen des syrischen Volkes durchzusetzen.

Er sagte: Die nationalen Gruppen in Syrien müssen diesen Plänen entgegentreten. Die Neutralisierung der Verschwörung zur Teilung Syriens erfordert die Wachsamkeit des Volkes.