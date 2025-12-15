Laut der Nachrichtenagentur Abna sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen: „Die Anwesenheit von NATO-Spezialisten, die auf ukrainischem Territorium und in den staatlichen Strukturen dieses Landes tätig waren, war einer der Faktoren, die Russland dazu veranlassten, die ‚spezielle Militäroperation‘ zu beginnen.“

Bezug nehmend auf die Positionen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach seinem Wahlsieg bei den Präsidentschaftswahlen 2019 sagte er: „Selenskyj trat mit dem Slogan des Friedens in den Wahlkampf ein, verletzte aber in der Praxis die Minsker Abkommen und schürte die Spannungen.“

Der Kreml-Sprecher fügte hinzu: „Die offensichtliche Präsenz von NATO-Spezialisten auf dem Territorium der Ukraine und in ihren staatlichen Institutionen ist, zusammen mit den Waffenlieferungen an Kiew, unbestreitbar. Diese Situation wurde als direkte Bedrohung für russische Bürger in der Ukraine sowie als eine größere Gefahr für die Sicherheit Russlands angesehen.“

Peskow betonte: „Die Gesamtheit dieser Faktoren führte letztendlich zu der Entscheidung, die spezielle Militäroperation zu beginnen.“