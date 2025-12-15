Israelische Soldaten schießen auf zionistischen Siedler

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichteten zionistische Quellen, dass Soldaten des zionistischen Regimes versehentlich auf einen Siedler im Gebiet Kedumim zwischen Qalqilya und Nablus im Westjordanland geschossen hätten.

Das Radio der Armee des zionistischen Regimes teilte ebenfalls mit, dass bei der Schießerei ein zionistischer Siedler mit psychischen Störungen schwer verletzt wurde.

Zuvor hatte die Zeitung Yedioth Ahronoth behauptet, dass zionistische Soldaten auf einen Palästinenser geschossen hätten, der die Absicht hatte, Zionisten mit einem Messer anzugreifen.

Gleichzeitig behauptet die Armee des zionistischen Regimes, dass der verwundete junge Mann ein Messer in der Hand hatte.