Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera reagierte US-Präsident Donald Trump während einer Rede in Washington auf den Angriff auf die jüdische Zeremonie am Bondi Beach in Sydney, Australien.

Donald Trump sagte zu dem Angriff: „Der Bondi-Angriff in Australien war entsetzlich.“

Der US-Präsident bezeichnete den Angriff auch als „antisemitisch“.

Heute, am Samstag, wurden bei einem bewaffneten Angriff auf das jüdische Religionsfest (Chanukka) am Bondi Beach in Sydney, Australien, mindestens 12 Menschen getötet und Dutzende verletzt.

In Bezug auf den jüngsten Angriff auf US-Truppen in Syrien betonte er außerdem: „Wir werden den Tätern dieses Angriffs schwere Verluste zufügen.“

Trump behauptete, dass der Angriff von der sogenannten „ISIS“-Gruppe verübt wurde und die syrische Regierung keine Rolle dabei gespielt habe.

Er fuhr fort: „Die syrische Regierung und der neue Präsident dieses Landes haben an unserer Seite gekämpft.“

Der US-Präsident bekräftigte erneut die Entschlossenheit Washingtons, entschlossen auf jeden Angriff auf seine Streitkräfte in der Region zu reagieren.