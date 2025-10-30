Medienberater des Leiters des Politbüros der Hamas: Wir haben den Waffenstillstand nicht verletzt

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Arabi sagte Taher Al-Nunu, Medienberater des Leiters des Politbüros der Palästinensischen Islamischen Widerstandsbewegung (Hamas), am heutigen Mittwoch als Reaktion auf die nächtlichen Angriffe des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen und den Märtyrertod von über 100 Menschen, was einen klaren Verstoß gegen den Waffenstillstand darstellt: „Die Hamas-Bewegung hält sich an den Waffenstillstand.“

Er fügte hinzu: „Wir fordern die Vermittler auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die Besatzer zur Umsetzung der Waffenstillstandsbestimmungen zu verpflichten. Wir haben den Waffenstillstand nicht verletzt.“

Al-Nunu erklärte: „Bezüglich der Vorwände der Besatzer bezüglich der Tötung eines Soldaten dieses Regimes in Rafah: Dieses Gebiet steht vollständig unter der Kontrolle der Besatzer, und es gab keine Verletzung des Waffenstillstands seitens der Hamas.“

Er fügte hinzu: „Die Besatzer präsentieren eine Erzählung, die nur sie selbst geäußert haben, und die Besatzer suchen im Gazastreifen nach Ausreden.“