Ibrahim al-Mousawi wird Kommunikationschef der Hisbollah im Libanon

Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete die Zeitung Al-Akhbar, ein der libanesischen Hisbollah nahestehendes Medienorgan, dass im Rahmen von Änderungen in der Organisationsstruktur der Hisbollah nach dem jüngsten Krieg der Führungsausschuss der Hisbollah, die höchste Entscheidungsinstanz der Partei, eine Resolution zur Bildung einer neuen Verwaltung zur Leitung des Mediendossiers der Hisbollah verabschiedet habe.

Gemäß dieser Resolution, die den zuständigen Beamten vor einigen Tagen mitgeteilt wurde, wird ein Komitee unter dem Vorsitz von Ibrahim al-Mousawi, einem Mitglied des libanesischen Parlaments, gebildet. Dessen Mitglieder umfassen Vertreter aller Medieninstitutionen der Hisbollah, einschließlich Radio, Fernsehen, elektronische Medien und die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Hisbollah.

Nach vorliegenden Informationen untersteht die besagte Verwaltung direkt Scheich Naim Qassem, dem stellvertretenden Generalsekretär der Hisbollah. Dieser Prozess wird fortgesetzt, bis eine nächste Entscheidung über deren Verbleib in diesem Rahmen oder deren Umwandlung in einen neuen Zentralrat getroffen wird.

Eine weitere Entscheidung des Führungsausschusses der Hisbollah war die Erteilung weitreichender Befugnisse an dieses Komitee zur Umstrukturierung und Verschlankung der Medieninstitutionen sowie zur Ausarbeitung einer neuen Strategie für die Medienarbeit im In- und Ausland. Gemäß dieser Resolution müssen die Leiter der Medieninstitutionen in ihrem jeweiligen Fachgebiet spezialisiert sein, und die Auswahl von Führungspersonen aus anderen Sektoren in diesem Bereich soll vermieden werden.