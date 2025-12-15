Grossi: Inspektionen im Iran haben begonnen, aber wir haben keinen Zugang zu Schlüsselanlagen

Laut der Nachrichtenagentur Abna bemerkte Rafael Grossi, der Generaldirektor der IAEO, in einem Interview mit Ria Nowosti: „Die Agentur hat die Inspektionen im Iran wieder aufgenommen, hat aber keinen Zugang zu Schlüsselanlagen.“

Er fügte hinzu: „Dies ist das wichtigste Problem, mit dem wir derzeit im Iran konfrontiert sind. Wir konnten die Inspektionen wieder aufnehmen, haben aber immer noch keinen Zugang zu den Schlüsselstandorten.“

Der Generaldirektor der IAEO hatte am Mittwoch, den 11. November, in einem Bericht über das iranische Atomprogramm auch gesagt: Der Iran habe den Inspektoren der Organisation nicht gestattet, Zugang zu seinen Atomanlagen zu erhalten, die von Israel und den USA bombardiert worden seien.

Grossi sagte: „Der mangelnde Zugang der Agentur zu diesem nuklearen Material für fünf Monate bedeutet, dass die Verifizierung lange verzögert wurde.“

Die Organisation bestätigte gleichzeitig, dass sie einige iranische Atomanlagen inspiziert habe, die während des 12-tägigen aufgezwungenen Krieges mit Israel und dem Angriff der USA nicht beschädigt worden waren.

Ismail Baghaei, der Sprecher des Außenministeriums, sagte auch in Beantwortung einer Frage zu Grossis Äußerungen: „Letzte Woche besuchten Inspektoren der Agentur mehrere iranische Nuklearzentren, darunter den Teheraner Forschungsreaktor, und in Bezug auf andere Nuklearanlagen sind das entsprechende Verfahren und die Vorschriften klar. Gemäß dem vom Parlament verabschiedeten Gesetz sind wir verpflichtet, über jede Inspektionsanfrage der Agentur für Nuklearanlagen nach Abstimmung mit dem Obersten Nationalen Sicherheitsrat zu entscheiden.“

Er fügte hinzu: „Wir sehen uns aufgrund der aggressiven Handlungen des zionistischen Regimes und der USA mit besonderen Umständen konfrontiert, und die Agentur muss dies verstehen. Dies sind keine normalen Bedingungen, und wir haben vor der jüngsten militärischen Aggression auf konventionelle Weise mit der Agentur zusammengearbeitet und nach dem Abkommen von Kairo eine Verständigung über die Zusammenarbeit unter neuen Bedingungen erzielt.“