Naini: Neue Dimensionen der Macht Irans zeigen sich im Krieg

15 Dezember 2025 - 11:38
News ID: 1762005
Source: ABNA
Der Sprecher des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) sagte: „Sicherlich, wenn ein Krieg beginnt, wird der Feind mit einer neuen Macht der Islamischen Republik in verschiedenen militärischen Dimensionen konfrontiert.“

Brigadegeneral Ali Mohammad Naini sagte über die neuen Verteidigungs- und Sicherheitserrungenschaften des IRGC: „Wir werden definitiv neue Errungenschaften in allen Bereichen erreichen – bei Waffen, Taktiken und Planung; wir denken nicht anders.“

Er bemerkte: „Sicherlich, wenn ein Krieg beginnt, wird der Feind mit einer neuen Macht der Islamischen Republik in verschiedenen militärischen Dimensionen konfrontiert; dies muss jedoch auf dem Schlachtfeld erfahren werden, und der Feind muss die Auswirkungen dieser Entwicklungen genau dort sehen.“

