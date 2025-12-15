Naini: Neue Dimensionen der Macht Irans zeigen sich im Krieg

Brigadegeneral Ali Mohammad Naini sagte über die neuen Verteidigungs- und Sicherheitserrungenschaften des IRGC: „Wir werden definitiv neue Errungenschaften in allen Bereichen erreichen – bei Waffen, Taktiken und Planung; wir denken nicht anders.“

Er bemerkte: „Sicherlich, wenn ein Krieg beginnt, wird der Feind mit einer neuen Macht der Islamischen Republik in verschiedenen militärischen Dimensionen konfrontiert; dies muss jedoch auf dem Schlachtfeld erfahren werden, und der Feind muss die Auswirkungen dieser Entwicklungen genau dort sehen.“