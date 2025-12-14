Zahl der Todesopfer des Angriffs in Australien steigt auf 12

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Reuters stieg die Zahl der Todesopfer der Schießerei bei der jüdischen Chanukka-Zeremonie am Bondi Beach in Sydney, Australien, auf 12 Personen.

Während Reuters die Zahl der Verletzten bei diesem Angriff mit 30 Personen angab, nannten Nachrichtenquellen diese Zahl mit etwa 60 oder sogar mehr.

Hebräische Medien berichteten unter Berufung auf australische Medien, dass einer der Angreifer auf die jüdische Chanukka-Feier in Sydney, Australien, «Naravid Akram», ein pakistanischer Staatsbürger, sei.

Nachrichtenquellen berichteten außerdem über den Tod eines israelischen Rabbiners während der «Blutigen Chanukka» und die Verletzung des Vorsitzenden des Australisch-Israelischen Jüdischen Rates.