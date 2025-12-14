Drohnenangriff auf UN-Einrichtung im Sudan: 6 Friedenstruppen getötet

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Sputnik erklärte UN-Generalsekretär António Guterres, dass bei einem Drohnenangriff auf einen Logistikstützpunkt der Vereinten Nationen in der Stadt Kadugli, dem Zentrum des Bundesstaates Südkordofan im Zentralsudan, 6 Friedenstruppen getötet und 8 weitere verletzt wurden.

Guterres sagte, dass alle Getöteten bangladeschische Staatsangehörige waren und im Rahmen der Interimssicherheitstruppe der Vereinten Nationen für Abyei (UNISFA) dienten.

Der UN-Generalsekretär verurteilte den Angriff scharf, nannte ihn „ungerechtfertigt“ und warnte: „Angriffe, die auf UN-Friedenstruppen abzielen, können nach internationalem Recht unter Kriegsverbrechen fallen.“

Er forderte außerdem die sofortige Identifizierung und Rechenschaftspflicht der Verantwortlichen für diesen Angriff.