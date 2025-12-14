Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Sputnik teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass die Ortschaft Varvarovka in der Region Saporischschja von den russischen Streitkräften befreit wurde.

In der Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums wird über den Tod von 1450 ukrainischen Soldaten an den Fronten innerhalb der letzten 24 Stunden berichtet.

Das russische Verteidigungsministerium gab ferner bekannt, dass in diesem Zeitraum 290 ukrainische Drohnen abgeschossen wurden.

Die Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums meldet zudem das Vorrücken russischer Truppen tief in die Befestigungen des Feindes hinein.