Islamischer Dschihad: Die Hamas-Bewegung schuf einen Wendepunkt in der Geschichte des palästinensischen Kampfes

Laut der Nachrichtenagentur ABNA, unter Berufung auf Al-Mayadeen, veröffentlichte die Bewegung Islamischer Dschihad in Palästina eine Erklärung, um zum achtunddreißigsten Jahrestag der Gründung der Islamischen Widerstandsbewegung (Hamas) zu gratulieren.

In der Erklärung des Islamischen Dschihad heißt es: „Wir gratulieren zum achtunddreißigsten Jahrestag der Gründung der Hamas. Die Gründung der Hamas-Bewegung schuf einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte des Kampfes des palästinensischen Volkes.“

Weiterhin wird in der Erklärung betont: „Die Entstehung der Hamas-Bewegung schuf einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte des Konflikts mit den Besatzern und gab dem Widerstand in Palästina großen Antrieb und Schwung, um Plänen entgegenzuwirken, die darauf abzielen, die palästinensische Sache zu vernichten.“

Die Bewegung Islamischer Dschihad ehrte das Andenken der Märtyrerführer und Kommandeure der Hamas-Bewegung, insbesondere Scheich Ahmad Yassin, sowie Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar und alle Führer, Märtyrer und Söhne dieser Bewegung, und bemerkte: „Wir bekräftigen erneut den Bund der Brüderlichkeit, des Blutes und des Dschihad, der uns vereint und uns mit unseren Brüdern in der Hamas und allen Kräften des Widerstands verbindet.“

Die Erklärung des Islamischen Dschihad wurde veröffentlicht, während Khalil al-Hayya, der Leiter der Hamas-Bewegung im Gazastreifen, heute in einer Rede anlässlich des achtunddreißigsten Jahrestages der Gründung der Bewegung sagte, dass die Hamas die gemeinsame Zusammenarbeit mit palästinensischen Gruppen zur Erreichung der nationalen Einheit bekräftige und fest auf dem Weg des Widerstands und der Befreiung Palästinas bleiben werde.