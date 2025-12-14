Qassam-Brigaden: Unser Recht auf Reaktion gegen das zionistische Regime bleibt gewahrt

Laut der Nachrichtenagentur ABNA, unter Berufung auf Al-Mayadeen, gaben die Ezzeddin al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas-Bewegung, in einer Erklärung offiziell den Märtyrertod von „Raed Saad“, dem Kommandeur der Abteilung für militärische Ausrüstungsproduktion in diesen Brigaden, durch die Attentatsoperation des zionistischen Regimes bekannt und sprachen ihr Beileid zu seinem Märtyrertod aus.

In der Erklärung der Qassam-Brigaden heißt es: „Unser großer Kommandeur, Raed Saad, ist nach einer langen und herausragenden Zeit des Opfers und des Dienstes in verschiedenen Bereichen des Dschihad und des Widerstands zu seinem Herrn gegangen. Dieser große Märtyrer krönte seinen Dschihad-Weg, indem er die Abteilung für Militärindustrie der Qassam-Brigaden befehligte, die während der Operation Al-Aqsa-Flut eine der wichtigsten Säulen der Kreativität unseres Widerstands bildete.“

Die Qassam-Brigaden betonten: „Der Feind hat alle roten Linien überschritten, indem er Kommandeure und Söhne des palästinensischen Volkes ermordet hat und durch seine tägliche und anhaltende Aggression gegen unser Volk in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens.“

In einem weiteren Abschnitt der Erklärung wird klargestellt, dass der zionistische Feind sogar den „Trump-Plan“ ignoriert, und dass der US-Präsident und die Vermittler die Verantwortung für diese gefährlichen Aggressionen übernehmen müssen.

Die Qassam-Brigaden erklärten, dass sie einen neuen Kommandeur ernannt haben, um die Aufgaben zu übernehmen, die zuvor der Märtyrer Abu Mu'adh (Raed Saad) innehatte, und betonten: „Unser Weg des Dschihad wird nicht aufhören, und die Ermordung von Führern wird unsere Entschlossenheit nicht schwächen.“

Am Ende ihrer Erklärung warnte der militärische Flügel der Hamas-Bewegung das zionistische Regime: „Unser Recht auf eine Reaktion auf die Aggression der Besatzer ist garantiert, und wir haben das Recht, uns mit voller Kraft zu verteidigen.“