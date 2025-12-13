Bewegungen unterirdischer terroristischer Gruppen im Irak

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maaloumah betonte der irakische Parlamentsabgeordnete Waad Al-Qadou, dass die Aktivitäten unterirdischer terroristischer Gruppen im Land eine direkte Bedrohung für die innere Sicherheit und Stabilität darstellen. Diese Gruppen sind immer noch in einigen Gebieten aktiv und nutzen Sicherheitslücken aus, um die Sicherheit anzugreifen und Chaos im Irak zu stiften.

Er erklärte: „Die Sicherheitskräfte müssen ihre Geheimdienstoperationen verstärken, um die Mitglieder dieser Gruppen aufzuspüren. Einige von ihnen sind in bestimmten Gebieten zeitgleich mit terroristischen Bewegungen in Syrien aktiv geworden.“

Zuvor hatte auch der irakische Parlamentsabgeordnete Mukhtar Al-Mousawi vor den Bewegungen dieser unterirdischen Gruppen gewarnt und gefordert, deren Mitglieder auf internationale schwarze Listen zu setzen.