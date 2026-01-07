Petro: Wir geben Trump weder Kohle noch Öl

Laut der Nachrichtenagentur ABNA erklärte Gustavo Petro, der Präsident Kolumbiens, in einer Nachricht auf der Plattform X, dass US-Präsident Donald Trump ein „altes und hinfälliges Gehirn“ habe.

Er sagte: „Trump sieht in echten Freiheitskämpfern Schmuggler, weil wir ihm weder Kohle noch Öl geben werden.“ Der kolumbianische Präsident bezeichnete Trump als Symbol des globalen Kapitalismus, der die Menschheit aufgrund übermäßiger Gier in den Ruin treibe.

Petro verglich Trump und sein Team mit den Goldgräbern aus der Gründungszeit Amerikas. Er wies die Existenz eines Drogenkartells unter der Führung von Nicolás Maduro in Venezuela zurück und sagte: „Sie haben Maduro entführt, um die Kontrolle über das venezolanische Öl zu erlangen.“

Der kolumbianische Präsident erklärte, dass die Amerikaner und die Zionisten die einzigen Gruppen auf der Welt seien, die sich selbst als das „auserwählte Volk“ betrachten.