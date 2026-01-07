Witkoff behauptet Fortschritte bei den Friedensverhandlungen für die Ukraine

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf TASS erklärte Steve Witkoff, der Sondergesandte des US-Präsidenten, dass die Verhandlungen beim Treffen der Ukraine-Unterstützer in Paris Fortschritte im Bereich der bilateralen Sicherheitsgarantien und der Erstellung eines Wirtschaftsplans für den Wiederaufbau des Landes erzielt hätten.

Witkoff schrieb in einer Nachricht im sozialen Netzwerk X: „Wir haben in mehreren wichtigen Arbeitsbereichen erhebliche Fortschritte erzielt, darunter beim Rahmen für bilaterale Sicherheitsgarantien und einem Plan für wirtschaftlichen Wohlstand und Gedeihen.“

Der Sondergesandte fuhr fort: „Wir sind uns mit der Koalition einig, dass dauerhafte Sicherheitsgarantien und eine starke wirtschaftliche Unterstützung wesentliche Elemente für einen nachhaltigen Frieden in der Ukraine sind, und wir werden die Zusammenarbeit in diesem Sinne fortsetzen.“

Witkoff betonte, dass Washington und seine Partner ihre Bemühungen zur Stärkung der langfristigen Sicherheit und Stabilität in der Ukraine weiterverfolgen werden. Die Verhandlungen der Ukraine-Unterstützerstaaten fanden am Dienstag in Paris statt.