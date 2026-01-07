Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Today erklärte Diosdado Cabello, der Innenminister Venezuelas: „Unsere Nation steht fest.“ Er fügte hinzu: „Die Bolivarische Revolution des venezolanischen Volkes lebt.“

Der Innenminister forderte die Freilassung des entführten Präsidenten Nicolás Maduro und sagte: „Wir unterstützen Delcy Rodríguez und bleiben Maduro treu.“

Der venezolanische Innenminister gehört zu den einflussreichen Persönlichkeiten der linken Kräfte des Landes, die von den USA ins Visier genommen wurden. Washington ist zutiefst besorgt, dass Caracas außer Kontrolle gerät, und versucht daher, durch Interaktion mit der Regierung Rodríguez den Weg für einen Systemwechsel zu ebnen.

Die Übergangspräsidentin von Venezuela erklärte, dass sie vor den USA nicht kapitulieren und den Widerstand fortsetzen werde.