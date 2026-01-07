Borrell: Die USA sind kein Verbündeter Europas mehr

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Website Iswestija erklärte Josep Borrell, der ehemalige Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, dass die USA nicht mehr der Hauptverbündete der Europäischen Union seien.

Er fügte hinzu: „Die Amerikaner können nicht mehr auf die Europäer zählen. Wir erleben neue Realitäten.“ Der europäische Diplomat ergänzte, dass die europäischen Länder ihre Sicherheit mit eigenen internen Mitteln und Kapazitäten gewährleisten müssten.

Borrell verwies auf die Drohungen der USA gegen Grönland und sagte: „Einige Leute freuen sich darüber, dass US-Präsident Donald Trump die Rolle des Weltpolizisten übernommen hat. Was sollen wir tun, wenn US-Marines in Grönland stationiert werden? Sollen wir einfach sagen, dass die territoriale Integrität gewahrt werden muss?“

Der expansionistische Ansatz der derzeitigen US-Regierung, die explizit die Annexion bestimmter autonomer Regionen oder sogar unabhängiger Staaten fordert, beunruhigt westliche Regierungen zutiefst. Trump hat den Anschluss von Grönland und Kanada an das US-Territorium gefordert.