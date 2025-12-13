Israels Angst vor antizionistischen Operationen von Jordanien aus

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Arabi 21 berichtete die Zeitung „Yedioth Ahronoth“, dass die Armee des zionistischen Regimes ihre Truppen im Grenzstreifen zu Jordanien stationiert und Militärstützpunkte, die seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens mit Jordanien im Jahr 1994 nicht genutzt wurden, reaktiviert hat.

Dem Bericht zufolge ist die beispiellose Bereitschaft der Armee des zionistischen Regimes gegenüber Jordanien auf die Befürchtung zurückzuführen, dass von den Grenzen dieses Landes aus antizionistische Operationen durchgeführt werden könnten.

Die „Yedioth Ahronoth“ fügte hinzu, dass das zionistische Regime seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens mit Jordanien schrittweise 46 seiner Militärstützpunkte entlang der jordanischen Grenze evakuiert habe, aber nach der Operation „Al-Aqsa-Sturm“ eine Gruppe namens „Rotes Team“ bildete, um die Wahrscheinlichkeit antizionistischer Operationen von anderen Fronten zu untersuchen, und zu dem Schluss kam, dass die östlichen Grenzen eine dieser Fronten sein könnten.