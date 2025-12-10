Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Guardian hielt das Waffenstillstandsabkommen, auf das US-Präsident Donald Trump stolz war, nicht länger als zwei Monate, und er kündigte an, dass er einen Anruf tätigen werde, um die Grenzkonflikte zwischen Thailand und Kambodscha zu beenden.

Auf einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania behauptete Trump: „In den letzten 10 Monaten habe ich acht Kriege beendet!“

Er fügte hinzu: „Heute haben die Spannungen an der Grenze zwischen Kambodscha und Thailand wieder begonnen, und ich muss anrufen, um den Krieg zwischen diesen beiden mächtigen Ländern zu stoppen!“

Die Grenzkonflikte zwischen Thailand und Kambodscha haben in beiden Ländern zur Vertreibung von über 500.000 Menschen geführt. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, gegen das Waffenstillstandsabkommen verstoßen zu haben, das im Juli unter Vermittlung von Trump unterzeichnet wurde.

Die Spannungen begannen, nachdem im November ein thailändischer Soldat durch eine Verminung der kambodschanischen Armee verletzt wurde. Nach diesem Vorfall erklärte Thailand das Waffenstillstandsabkommen für beendet.

Bis Dienstagabend meldete das Verteidigungsministerium von Kambodscha den Tod von 9 Personen und die Verwundung von 20 weiteren in den Konflikten, und thailändische Behörden berichteten über den Tod von vier Soldaten und die Verwundung von 68 Personen.

Die Wiederaufnahme der Konflikte zwischen Thailand und Kambodscha geschieht, obwohl US-Präsident Donald Trump zuvor behauptet hatte, er habe acht Kriege beenden können, einschließlich des Krieges zwischen diesen beiden Ländern.

Der erneute Ausbruch der Konflikte zwischen Thailand und Kambodscha zeigt die Leere von Trumps Behauptungen, er könne mit Machtmitteln Frieden in der Welt schaffen.