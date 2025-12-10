Chinesisches Unternehmen bereit für die Einrichtung einer Solarpanel-Fabrik in Pakistan

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die pakistanische Zeitung Dawn berichtet, hat das chinesische Unternehmen „Hebei Johong“ seine Bereitschaft erklärt, eine große Produktionsstätte für Solarpanels in Pakistan zu eröffnen.

Wang Jianbin, der Vertreter des Unternehmens Hebei Johong, kündigte bei einem Treffen mit pakistanischen Beamten das Interesse des Unternehmens an milliardenschweren Investitionen in den Bereichen Solarenergie und Hochtechnologie an.

Kaiser Ahmed Sheikh, der pakistanische Investitionsminister, begrüßte bei dem Treffen ebenfalls die chinesischen Investitionen in umweltfreundliche und Arbeitsplätze schaffende Industrien und bezeichnete die Beziehungen zwischen Islamabad und Peking als strategisch.

Die Beziehungen zwischen China und Pakistan haben sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Peking hat stets erklärt, dass es Islamabad als strategischen Partner in der Region betrachtet und die Investitionen in diesem Land ausweiten möchte.

Pakistan hat seine Beziehungen zu China auch zur Entwicklung seiner Wirtschaft genutzt und setzt diese Beziehungen als Druckmittel in den Beziehungen zu Indien und den USA ein.