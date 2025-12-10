  1. Home
US-Quelle: Trumps Team betrachtet Selenskyj als Komiker

10 Dezember 2025 - 14:23
News ID: 1760087
Source: ABNA
Eine amerikanische Quelle wies auf die mangelnde Eignung Selenskyjs für das Amt des Präsidenten der Ukraine hin.

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, betonte eine hochrangige amerikanische Quelle in einem Gespräch mit der Washington Post, dass das Team von US-Präsident Donald Trump Wolodymyr Selenskyj als einen Komiker betrachte, der für das Amt des Präsidenten eines Landes ungeeignet sei.

Er fügte hinzu: „Die politische Erfahrung von Selenskyj beschränkt sich lediglich auf die Darstellung der Rolle eines Präsidenten in einer Fernsehserie.“

Die Quelle erklärte: „Auch Selenskyjs Sprachkenntnisse im Englischen sind begrenzt.“

Zuvor hatte Trump die Leistung Selenskyjs im Ukraine-Krieg wiederholt kritisiert und dessen Zustimmung zu seinem eigenen Plan zur Beendigung des Krieges gefordert.

