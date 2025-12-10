Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, betonte eine hochrangige amerikanische Quelle in einem Gespräch mit der Washington Post, dass das Team von US-Präsident Donald Trump Wolodymyr Selenskyj als einen Komiker betrachte, der für das Amt des Präsidenten eines Landes ungeeignet sei.

Er fügte hinzu: „Die politische Erfahrung von Selenskyj beschränkt sich lediglich auf die Darstellung der Rolle eines Präsidenten in einer Fernsehserie.“

Die Quelle erklärte: „Auch Selenskyjs Sprachkenntnisse im Englischen sind begrenzt.“

Zuvor hatte Trump die Leistung Selenskyjs im Ukraine-Krieg wiederholt kritisiert und dessen Zustimmung zu seinem eigenen Plan zur Beendigung des Krieges gefordert.