USA stellen Bedingung für die Lieferung von F-35-Kampfjets an die Türkei

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Reuters berichtet, schrieb Tom Barrack, Washingtons Botschafter in Ankara, in einer Nachricht im „X“-Netzwerk: „Nach US-Gesetzen darf die Türkei, um in das F-35-Programm zurückzukehren, das S-400-System weder besitzen noch verwenden.“

Er fügte hinzu: „Die positiven Beziehungen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan haben eine neue Atmosphäre der Zusammenarbeit geschaffen, die zu den fruchtbarsten Gesprächen seit fast einem Jahrzehnt geführt hat.“

Der amerikanische Diplomat sagte: „Die Verhandlungen sind vielversprechend und können die Sicherheitsbedürfnisse beider Länder erfüllen.“

Der US-Botschafter in der Türkei erklärte, dass Washington und Ankara „fruchtbare“ Gespräche über den möglichen Verkauf fortschrittlicher F-35-Kampfjets an die Türkei führen; Kampfflugzeuge, die aufgrund des Kaufs des S-400-Raketenabwehrsystems von Russland bisher nicht an Ankara geliefert wurden.

Die Vereinigten Staaten schlossen die Türkei während Trumps erster Amtszeit nach dem Kauf des S-400-Raketensystems von Russland vom Erhalt der F-35 aus. Amerikanische Beamte waren besorgt, dass die Nutzung des Systems durch die Türkei sensible Informationen über die F-35-Kampfjets an Russland weitergeben könnte.

Israel, der einzige F-35-Besitzer im Nahen Osten, hat Bedenken gegen den Verkauf dieser Kampfjets an die Türkei und Nachbarländer geäußert, da es seine „militärische Überlegenheit“ in der Region aufrechterhalten will. Dennoch hat Trumps jüngste Entscheidung, F-35 an Saudi-Arabien zu verkaufen, in Tel Aviv Bedenken ausgelöst.

Ankara versucht, seine Lufthoheit durch den Kauf von Eurofighter Typhoon-Jets sowie durch Gespräche mit den USA über die F-35 zu stärken. Die Türkei schließt gerade ein Abkommen über den Kauf von Typhoon mit Großbritannien und einigen europäischen Ländern ab, ist jedoch weiterhin vom Zugang zur F-35 ausgeschlossen.