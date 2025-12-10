Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Al-Youm berichtet, erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow, sein Land werde auf die Stationierung ausländischer Truppen in der Ukraine oder die Beschlagnahmung seiner Vermögenswerte reagieren.

Er fügte hinzu: „Russland ist bereit, auf jede dieser Maßnahmen zu reagieren. Trump hat es nicht eilig, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben, sondern erhöht sie im Gegenteil.“

Lawrow fuhr fort: „Russland und die USA sind sich einig über die Notwendigkeit, den Friedensprozess in der Ukraine weiter voranzutreiben. Die Europäische Union befindet sich in einer politischen Blindheit und täuscht sich selbst vor, dass sie Russland besiegen kann.“

Er erklärte: „Die Bildung einer multipolaren Welt ist ein historischer und unvermeidlicher Prozess. Europa nutzt alle Mittel, um den Friedensprozess in der Ukraine zu behindern. Auch die Geduld Amerikas angesichts der Haltungen dieser Länder neigt sich dem Ende zu.“

Lawrow erwähnte auch die Ersetzung des Dollars durch andere Währungen und sagte: „Wir haben den Dollar nicht aufgegeben, aber wir waren dazu gezwungen, weil der Dollar zu einer Waffe in den Händen Amerikas geworden ist.“