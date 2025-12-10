Katz: Wir bleiben in den Grenzgebieten des Libanon und Syriens

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Al-Youm berichtet, behauptete der Kriegsminister des zionistischen Regimes, Israel Katz, während eines Besuchs an der Nordfront, dass die Armee dieses Regimes in den Grenzregionen des Südlibanon und den besetzten syrischen Golanhöhen als Pufferzonen bleiben müsse.

Diese Äußerungen von Katz deuten auf die Fortsetzung der Besatzungspolitik des zionistischen Regimes gegenüber Gebieten des Libanon und Syriens hin.

Es ist anzumerken, dass das zionistische Regime die von ihm kontrollierten besetzten Gebiete im Süden Syriens nach dem Sturz des Regimes von Baschar al-Assad in diesem Land ausgeweitet hat.

Es hat auch fünf wichtige Punkte im Südlibanon unter seine Besatzung gebracht.

Zuvor hatte auch der Premierminister des zionistischen Regimes erklärt: „Wir werden daran arbeiten, jede Bedrohung abzuwehren und werden den Wiederaufbau militärischer Kapazitäten weder in Gaza noch der Hisbollah im Libanon zulassen.“

Netanjahu sagte: „Wir werden in Syrien bleiben.“