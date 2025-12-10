Naeini: Der Feind will unsere Drohnen-Errungenschaften nutzen

Brigadegeneral Ali Mohammad Naeini, Sprecher des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), sagte in einem Interview mit dem Reporter der Nachrichtenagentur Mehr als Reaktion auf die Veröffentlichung von Bildern der amerikanischen Nachbildung der iranischen Shahed-136-Drohne: „Die Erfolge, die die Islamische Republik dank ihrer inneren Stärke und ihrer jungen Kraft erzielt hat, sind keine leeren Parolen, sondern haben sich praktisch im jüngsten Krieg gezeigt. Wenn unsere Drohne verschiedene Ebenen der Flugabwehr durchdringt, in einer Tiefe von 2000 Kilometern am Iron Dome vorbeifliegt, nicht verfolgt werden kann und ihr Ziel präzise und genau trifft, bedeutet dies, dass wir einen erstaunlichen und verblüffenden Erfolg erzielt haben, der die Welt in Erstaunen versetzt hat.“

Er fügte in diesem Zusammenhang hinzu: „Für das zionistische Regime stellt sich die Frage, wie sie sich gegen unsere Raketenangriffe nicht verteidigen können.“

Der Sprecher der IRGC bemerkte: „Wenn wir in einer der 22 Wellen eine Rakete abfeuern und sie diese nicht abfangen können und die Rakete präzise das beabsichtigte Ziel trifft und eine hohe Zerstörungskraft besitzt, bedeutet dies, dass der Feind mit all seinen technologischen Ressourcen und mit sehr fortschrittlichen Technologien in den Bereichen Drohnen, Raketen, Luftfahrt und Flugabwehr eine organisierte Aufstellung gegen uns hatte, die zusammenhängend geübt wurde, aber sie wurden besiegt.“

Der IRGC-Sprecher wies weiter auf die von Amerika kopierte Version der iranischen Drohne hin und erklärte: „Der Feind hat seine Niederlage vollständig zugegeben, aber es ist natürlich, dass der Feind sehen will, wie diese Errungenschaften erzielt wurden, und diese Erfolge der Islamischen Republik nutzen will.“