Tausende israelische Soldaten leiden an psychischen Erkrankungen

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Quds gab das Kriegsministerium des zionistischen Regimes bekannt, dass seit Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut 22.000 zionistische Soldaten verwundet wurden.

Der Bericht besagt, dass 58 Prozent dieser Soldaten unter seelischen und psychischen Problemen leiden. Es wird auch betont, dass 142 zionistische Soldaten auf Rollstühle angewiesen sind. 88 von ihnen erlitten Amputationen.

Der Armeeradio dieses Regimes räumte ebenfalls ein, dass angesichts der Verbreitung psychischer Probleme unter zionistischen Soldaten 85.000 Militärangehörige in der Rehabilitationsabteilung behandelt wurden.

Zuvor hatten zionistische Quellen auch über eine Zunahme von Selbstmorden unter den zionistischen Soldaten berichtet, die am Gaza-Krieg teilgenommen hatten.