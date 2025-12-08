Vorbereitung der USA auf eine Einmischung in den Prozess der Regierungsbildung im Irak

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Maluma betonte Ibrahim Al-Sarraj, ein irakischer politischer Analyst, dass die Äußerungen von Mark Savaya, dem Gesandten Trumps in diesem Land, bezüglich einer Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Irak, keine Wirkung haben.

Er fügte hinzu: „Die Medien verweisen auf die Einmischung des Trump-Gesandten in den Prozess der irakischen Regierungsbildung, aber wir müssen sagen, dass diese Äußerungen keinen Wert haben.“

Al-Sarraj erklärte: „Die Wahlergebnisse sind klar. Einige Strömungen versuchen, den Äußerungen des Trump-Gesandten übermäßige Bedeutung beizumessen. Es ist möglich, dass diese Maßnahmen mit dem Ziel ergriffen werden, die Bühne für eine Einmischung der USA in den Prozess der Regierungsbildung zu bereiten.“

Zuvor hatte Sabah Al-Anbari, Mitglied der irakischen Rechtsstaatskoalition, erklärt, dass die US-Regierung durch Mark Savaya, den Gesandten Trumps, ihre wirtschaftlichen Interessen verwirklichen und ihre Forderungen in diesem Land umsetzen wolle.