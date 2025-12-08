Laut der Nachrichtenagentur Abna schrieb die indische Zeitung „The Hindu“ in einem Bericht: „25 Jahre sind seit dem Programm der strategischen Partnerschaft zwischen Indien und Russland vergangen, und der Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Neu-Delhi in der vergangenen Woche war ein Wendepunkt in der Geschichte der Beziehungen beider Seiten.“

Dieses indische Medium schrieb über die Bedeutung von Putins Besuch in Neu-Delhi: „Dieser Besuch fand zu einer Zeit statt, als der Westen versuchte, Moskau und die Person des russischen Präsidenten zu isolieren.“

„The Hindu“ schrieb: „Die Regierung des indischen Premierministers Narendra Modi sandte mit der Begrüßung Putins in Neu-Delhi die Botschaft an Moskau und die westlichen Hauptstädte, dass Indien, während es dem Friedensprozess in der Ukraine verpflichtet bleibt, ausgewogene Beziehungen zu Russland wünscht.“

Unter Verweis auf die Roadmap zur Intensivierung der Wirtschaftskooperation zwischen Russland und Indien, die während Modis Besuch in Moskau im Jahr 2024 vorgestellt wurde, schrieb das indische Medium: „Indien ist an einer verstärkten Wirtschaftskooperation mit Russland interessiert.“

Die Roadmap für die Wirtschaftskooperation zwischen Russland und Indien betont die Steigerung des Handels, die Entwicklung von Seekorridoren und die Stärkung von Zahlungsmechanismen mit nationalen Währungen zur Umgehung westlicher Sanktionen.

Unter Hinweis darauf, dass das Thema der Erhöhung der Ölimporte aus Russland oder die Unterzeichnung von Abkommen in sensiblen Bereichen wie der Verteidigungs-, Nuklear- und Raumfahrtindustrie nicht angesprochen wurde, schrieb „The Hindu“: „Neu-Delhi berücksichtigt die Bedenken des Westens in den Beziehungen zu Russland und bemüht sich, ein Gleichgewicht zwischen der Zusammenarbeit mit Russland und gleichzeitig strategischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union aufrechtzuerhalten.“