Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf TASS fordert das Verteidigungsbudget des US-Kongresses für das laufende Geschäftsjahr eine verstärkte nukleare Zusammenarbeit der USA mit Ländern, in denen Rosatom aktiv ist.

In dem Dokument heißt es: „Die Politik der Vereinigten Staaten sollte darin bestehen, der Zusammenarbeit mit Ländern, in denen das Unternehmen Rosatom aktiv präsent ist, Priorität einzuräumen.“

Der Entwurf des Verteidigungsbudgets des US-Kongresses fordert ein Ende der Abhängigkeit der Länder der Welt von Rosatom. Der Entwurf fordert das Weiße Haus auf, die Auswirkungen der Sanktionen auf die russischen Streitkräfte zu untersuchen.

Der Entwurf des Verteidigungsbudgets des US-Kongresses verbietet auch die Unterzeichnung von Verträgen mit Dritten, die mit dem russischen Energiesektor oder der Regierung zusammenarbeiten.

Das russische Staatsunternehmen Rosatom ist in vielen Ländern tätig und gehört zu den erfolgreichen Unternehmen im Bereich der Entwicklung friedlicher Kernkraftwerke weltweit.