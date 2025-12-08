Warnung vor dem Eindringen von Terroristen von Syrien in den Irak

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Maluma betonte Abdul Karim Khalaf, ein irakischer Sicherheitsexperte, dass die Sicherheitsbedrohungen im Irak zunehmen werden, falls die Verlegung von Terroristen aus Syrien in das Land andauert.

Er fügte hinzu: „Die Genehmigung zur Einreise von Terroristen in den Irak stellt eine große Gefahr für die nationale Sicherheit des Landes dar. Der Grenzstreifen zwischen dem Irak und Syrien wird gut geschützt, was es Terroristen erschwert, in das irakische Territorium einzudringen.“

Khalaf erklärte: „Die terroristischen Operationen, die in den letzten Jahren im Irak durchgeführt wurden, wurden von Elementen ausgeführt, die auf syrischem Boden stationiert sind. Die Lage in Syrien bleibt kompliziert, und das Land ist praktisch zwischen verschiedenen Elementen mit unterschiedlichen Zielen aufgeteilt.“