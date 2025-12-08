Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Arabi 21 beschuldigte Maulana Abdullah Muhammad Darf, der sudanesische Justizminister, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), eine funktionale Rolle im Dienste der Interessen internationaler Mächte zu spielen, die die Reichtümer Sudans dominieren und Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent gewinnen wollen.

Darf betonte, dass es den sudanesischen Streitkräften (SAF) gelungen sei, etwa 80 % des sudanesischen Territoriums unter ihre Kontrolle zu bringen, und dass die Überreste der bewaffneten Milizen in den meisten Regionen Sudans keinen Einfluss mehr hätten.

Der sudanesische Minister beschrieb die Verbrechen der RSF-Milizen in Städten wie Fascher und Al-Geneina als „jenseits aller Vorstellungskraft“ und betonte, dass die Regierung nicht mit ihnen verhandeln werde, bevor sie ihre Waffen vollständig abgegeben hätten, und dass das sudanesische Volk aufgrund ihrer blutigen Geschichte und der Verletzung der Rechte von Zivilisten keine politische oder militärische Präsenz von ihnen akzeptieren werde.

Darf wies darauf hin, dass Sudan von einigen regionalen Ländern, allen voran den VAE und dem Tschad, „in den Rücken gestochen“ worden sei. Die arabische Welt und die internationale Gemeinschaft hätten es ebenfalls versäumt, die bewaffneten Milizen für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.

Er fügte hinzu, dass Ägypten eine positive Rolle bei der Unterstützung der Einheit Sudans unter der Führung seiner Streitkräfte gespielt habe, und dass Saudi-Arabien in Zusammenarbeit mit den USA eine Friedensinitiative verfolge; die sudanesische Regierung begegne diesen Bemühungen positiv in der Hoffnung, einen echten Frieden in einem vereinten Sudan zu erreichen.

Sudan erlebt seit Mitte 2023 einen weitreichenden bewaffneten Konflikt zwischen den sudanesischen Streitkräften und den Rapid Support Forces, der zur Vertreibung Hunderttausender Zivilisten und zur weitreichenden Zerstörung der Infrastruktur in Gebieten wie Fascher, Al-Geneina, Khartum und Omdurman geführt hat.

Die sudanesische Regierung hat die Rolle der VAE in dieser Krise scharf kritisiert und sie als destabilisierenden Faktor im Land und als Versuch der Ausbeutung von Naturreichtümern und privaten Investitionen zugunsten regionaler und internationaler Einflussnahme angesehen. Khartum hat auch einige andere regionale Länder beschuldigt, zu versuchen, sich in die inneren Angelegenheiten Sudans einzumischen und das Erreichen einer friedlichen Lösung zu behindern.