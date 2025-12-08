Israels Schritte zur Umsetzung eines 5-Jahres-Plans im Westjordanland

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtete die Zeitung Yedioth Ahronoth, dass Bezalel Smotrich, der Finanzminister des zionistischen Regimes, 2,7 Milliarden Schekel (Währung des Regimes) für den Bau von 17 neuen Siedlungen im Westjordanland bereitgestellt hat.

Dem Bericht zufolge sollen die genannten zionistischen Siedlungen in den nächsten fünf Jahren im Westjordanland gebaut werden.

Zuvor war auch berichtet worden, dass das zionistische Regime seine Maßnahmen zur Vertreibung der ursprünglichen Bewohner aus dem Westjordanland verschärft hat.

Die Zwangsumsiedlung von Bewohnern verschiedener Städte und Gebiete des Westjordanlandes wurde unter direkter Aufsicht von Benjamin Netanjahu im Rahmen des Plans zur Ausweitung der besetzten Gebiete intensiviert.

Die israelischen Besatzer kappen seit Jahren die Verbindungswege im Westjordanland durch die Ausweitung der Siedlungen.