Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Shahab räumte die Zeitung Yedioth Ahronoth ein, dass die Armee des zionistischen Regimes nach einer beträchtlichen Zeit und zwei Jahren zermürbender Kriegsführung an mehreren Fronten in eine schwierige Phase eintritt.

Der Bericht besagt, dass die israelische Armee ihre Hauptprioritäten verloren hat und Tel Aviv einen massiven Abgang qualifizierter Offiziere aus der Armee erlebt.

Der Bericht betont weiter, dass die israelische Armee in den Grenzgebieten eine Reihe schmerzhafter militärischer Niederlagen und Misserfolge erlitten hat.

Zuvor hatten zionistische Beamte auch vor der Gefahr einer Eskalation des internen Konflikts zwischen Katz und Zamir und seinen Folgen für die Armee des zionistischen Regimes gewarnt.

Sie warnten davor, dass der Konflikt zwischen Katz und Zamir zum Zusammenbruch der Armee des zionistischen Regimes führen wird – einer Armee, die ohnehin mit einer Personal-Krise konfrontiert ist.