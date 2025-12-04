Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Fernsehsender CNN hat die US-Armee ihre erste Staffel von Angriffs-Drohnen in Westasien aufgestellt, die Drohnen verwendet, deren Design und Technologie direkt vom Iran übernommen wurden.

Laut diesem Medium steht diese Staffel unter der Kontrolle einer Spezialeinheit, die vor einigen Monaten vom Kommando der US-Terrorstreitkräfte in der Region (CENTCOM) gebildet und „Scorpion Attack Task Force“ genannt wurde.

Die besagte Staffel verwendet Drohnen, die als „Low-Cost Unmanned Attack System“ oder „LUCAS“-Drohnen bezeichnet werden.

Ein US-Militärbeamter sagte: „Die LUCAS-Drohnen wurden nach dem Reverse Engineering der iranischen Shahed-Drohne gebaut.“

In der Pressemitteilung des Kommandos der US-Terrorstreitkräfte in der Region (CENTCOM) heißt es: „Die von CENTCOM eingesetzten LUCAS-Drohnen haben eine große Reichweite und sind für autonome Operationen konzipiert. Sie können mit verschiedenen Mechanismen gestartet werden, darunter Katapulte, raketengestützter Start sowie Boden- und mobile Fahrzeugsysteme.“