Maduro: Telefongespräch mit Trump war freundschaftlich

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf den Sender Al Jazeera, sagte der venezolanische Präsident Nicolás Maduro: „Der Anruf bei Präsident Trump kann als freundschaftlich und auf gegenseitigem Respekt basierend betrachtet werden.“

Er fügte hinzu, dass dieser Anruf eine Öffnung im Dialog zwischen den beiden Ländern bedeute und „wir uns für Dialog zur Durchsetzung des Friedens sowie für Diplomatie einsetzen“.

Dem Bericht von Al Jazeera zufolge sagte Maduro, dass das amerikanische Volk kriegsmüde sei und er wisse, dass es nicht wolle, dass sich die Erfahrungen von Libyen, Irak, Afghanistan und Vietnam wiederholen.

Der Sender Al Mayadeen zitierte Maduro ebenfalls mit der Aussage, dass das Telefongespräch, das in den letzten $10$ Tagen mit US-Präsident Donald Trump geführt wurde, in einem respektvollen Ton stattfand.

Der Präsident Venezuelas stellte außerdem klar: „Wir müssen unerschütterliche Ruhe und festen Glauben an unseren Sieg bewahren; ein Sieg, der in der Tat der Sieg der Gerechtigkeit und des Friedens ist.“

Die Äußerungen Maduros erfolgten Stunden, nachdem der US-Präsident bekannt gegeben hatte: „Die Arbeit mit Venezuela geht über den Druck hinaus, und während eines kurzen Gesprächs mit Maduro habe ich ihn über einige Dinge informiert.“

In seinem jüngsten Kommentar zu einem angeblichen Angriff auf Drogenkartelle in Venezuela sagte er außerdem: „Wir werden bald einen Bodenangriff auf Drogenschmuggler starten.“