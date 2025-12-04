Treffen der Präsidenten Frankreichs und Chinas in Peking

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Al Jazeera, traf der französische Präsident Emmanuel Macron nach seiner Ankunft in Peking im Rahmen eines dreitägigen Besuchs in China mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammen und führte Gespräche mit ihm.

Der chinesische Präsident sagte bei dem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen in Peking, dass China und Frankreich den Multilateralismus in ihren Beziehungen unterstützen sollten.

Er betonte bei diesem Treffen auch die Bereitschaft Pekings zur Zusammenarbeit mit Paris, um Dialog und Kooperation zu stärken.

Macron sagte seinerseits bei dem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten, dass Peking eine schicksalhafte Fähigkeit habe, den Waffenstillstand in der Ukraine zu beeinflussen.

Macron fügte hinzu, dass Meinungsverschiedenheiten überwunden werden müssten und gegenseitige Investitionen getätigt werden sollten, um das Handelsgleichgewicht wiederherzustellen.