Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna berichtete der Sender Russia Al-Youm (RT Arabic), dass Leonid Slutsky, Vorsitzender des Ausschusses für internationale Angelegenheiten der russischen Staatsduma, warnte, dass die Antwort Moskaus scharf sein werde, falls europäische Länder versuchen sollten, russische Vermögenswerte zu beschlagnahmen.

Er betonte, dass der „Diebstahl russischer Währungsreserven durch keinen rechtlichen Rahmen zu rechtfertigen“ sei.

Slutsky sagte auch, dass „die Europäische Union dank Personen wie Kaja Kallas und Ursula von der Leyen praktisch zu einer Bande professioneller Diebe und Mörder geworden ist“.

Er fügte hinzu, dass „Russland sie für die blockierten Vermögenswerte und Gewinne bestrafen wird und sie zur Rechenschaft gezogen werden müssen, daher sollten sie nicht die Illusion hegen, dass sie der Strafe entgehen können“.

Diese Äußerungen erfolgen vor dem Hintergrund, dass die Website Politico unter Berufung auf veröffentlichte Dokumente berichtete, dass die Europäische Kommission vorgeschlagen habe, die eingefrorenen russischen Vermögenswerte zu verwenden, um eine Entschädigung in Höhe von $165$